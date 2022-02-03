Отрисовка значка 2d в космической тематике с отсылками к киберпанку.

Ищу художника / дизайнера для отрисовки значка, в стиле как на картинке, которую прилагаю. Цветовые гаммы: белый, синий, фиолетовый. Значок будет печататься на стикерах, печататься как реальный физический значок. Необходимо, чтобы на значке четко читался номер U221E, необходимо использовать космическую тематику с отсылками к киберпанку. Также подумать где можно указывать порядковый номер значка на композиции. Можно воплотить идею порядковый номер значка не указывать цифрами, а показывать точками (звездами) на фоне.То есть вам надо проявить фантазию и сделать 6 космических значков с элементами как в описанииКаждый Должен быть уникальным.Например у каждого свой оттенок, определённый Космический объектВНИМАНИЕ! Я буду выбирать художника по портфолио, а также по вашему скетчу. Оплата будет обсуждаться в индивидуальном порядке