3D визуализация (иллюстрация) оборудования

Нужно создать 3D визуализацию (иллюстрацию) оборудования по образцу изображения. Максимально

приближенно, но с внесенными изменениями. Скажем так - рерайт изображения. На

изображении с пятью силосами нарисовать только один, такой как на втором

изображении. Т.е. требуется 2 изображения: а) укрупненно как на первом изобр.

б) отдельный силос в разрезе как на втором изобр. Остальные детали при обсуждении.