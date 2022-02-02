3D визуализация товара для интернет-магазина

3D-графикаЗакрыт14 заявок1057 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 3D визуализацию таких товаров:

- патчи для глаз - 4 вида

- маски для лица - 3 вида

- тени для век - 3 вида

2 года назад
guest_16438258487632
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • 3д модель по рисунку

    Здравствуйте! Необходимо создать 3д модель по этому рисунку (если надо сможем предоставить рисунок в профиль. Пишите есть ли такая необходимость). На выходе Blender 2.79 Нужна модель + rig, без материалов.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать визуализацию 3д, деревяные домики

    В общем нужно сделать 3д макет, как правильно называетс я незнаю,. Надо отрисовать домики , чтоб их потом разместить на сайте в форме галереии. Возможно понадобиться еще видео  (думаю снять готовое уже не проблема на ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 3D модель для NFT

    $100

    Нужно создать вращающийся объект в стилистике, как представлено на примерах ниже. Объект должен содержать в себе название "DOOMX PASS" и логотипа проекта. Являет собой идею особого пропуска. Пожелания по выполнению: создать 2 отличающихся варианта по заданным ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад