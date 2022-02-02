3D визуализация товара для интернет-магазина

Бюджет обсуждается.Пример того, в каком стиле должно быть:[url=https://www.youtube.com/watch?v=prT2WTbC93k]https://www.youtube.com/watch?v=prT2WTbC93k[/url] Структура ролика: https://drive.google.com/file/u/2/d/1B4auIa0v8I6sUHZChSFVlTLVSSwdF6l0/view?usp=sharing
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Нужно сделать 3D визуализацию таких товаров:
- патчи для глаз - 4 вида
- маски для лица - 3 вида
- тени для век - 3 вида
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