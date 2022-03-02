Сделать визуализацию 3д, деревяные домики

В общем нужно сделать 3д макет, как правильно называетс я незнаю,. Надо отрисовать домики , чтоб их потом разместить на сайте в форме галереии. Возможно понадобиться еще видео (думаю снять готовое уже не проблема на видео ).

Примеры https://katalogoveprojekty.sk/katalog-projektov/rekreacna-chata или https://www.drevoastavby.cz/katalog/domy/lucern-chata

Мы можем коненчо скопировать информацию с этих сайтов но нужно свое уникальное.

В общей сложности надо будет 4-5 домов. Прикрепляю 3 вида домиков которые бы надо сделать. От исполнителя хочу услышать цену (конечного продукта ) и какое будет качество (в плане как те выше, неотличимы от настоящего )

спасибо