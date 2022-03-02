Сделать визуализацию 3д, деревяные домики

3D-графикаЗавершен11 заявок881 просмотр
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В общем нужно сделать 3д макет, как правильно называетс я незнаю,. Надо отрисовать домики , чтоб их потом разместить на сайте в форме галереии. Возможно понадобиться еще видео  (думаю снять готовое уже не проблема на видео ).

Примеры  https://katalogoveprojekty.sk/katalog-projektov/rekreacna-chata или https://www.drevoastavby.cz/katalog/domy/lucern-chata

Мы можем коненчо скопировать информацию с этих сайтов но нужно свое уникальное.

В общей сложности надо будет 4-5 домов. Прикрепляю 3 вида домиков которые бы надо сделать. От исполнителя хочу услышать цену (конечного продукта ) и какое будет качество (в плане как те выше, неотличимы от настоящего )

спасибо

2 года назад
mishatoda
Миша 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cadauto3D
Геворг 
36 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 года назад
$300
15 дней
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Спасибо, Миша. Приятно работать с вами. Я на связи в любое время и готов к долгосрочному сотрудничеству...
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