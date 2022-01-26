Создание 3d модели двух зеркал и луча света.

$25
3D-графикаЗакрыт3 заявки726 просмотров
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Луч света светит только в одном направлении в первое зеркало, отражаясь от первого зеркала луч попадает на второе зеркало (зеркало имеет две степени свободы).

должна присутствовать возможность вращать 2е зеркало в двух плоскостях на заданные углы;

итоговая проекция луча света на сферу с центром в точке пересечения осей вращения 2го зеркала(поворотного), сфера необходима для снятия угловых значений.

Проект нужен для снятия данных: изменения направления дважды отраженного луча света от поворота одного из зеркал.

2 года назад
ooSergeoo
Сергей 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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