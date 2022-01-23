Нужно смоделировать 3D сумку для инструментов в саду. Задумка имеется, скетчи и характеристики тоже. Нужно выполнить в кротчайшие сроки. В конечном итоге нужна 3D модель сумки в видео формате в хорошем качестве с прокруткой с разных сторон. Нужна только модель сумки со всеми детали без цвета и заднего плана. Все остальные детали смогу обьяснить в сообщениях или по телефона.