Создание 3d модели в ArtCam

Здравствуйте. У меня станок ЧПУ с рабочей высотой 140 мм. (Учесть длину фрезы ещё). Нужно сделать шар из дерева диаметром 22 см. На компьютере стоит программа ArtCam, из которой я в программу станка переношу модели, где создаётся траектория для фрезы.

Нужно смоделировать этот шар, чтобы на станке я его исполнил. Получается из частей он будет собран. Понимаю, как арбузными дольками. И ещё момент: нужно будет сделать (оставить возможность) прорези для оси, на которой этот шар будет вращаться. Ось будет диаметром 10 мм. На «полюсах» этого шара будут втулки, внешним диаметром 14 мм. Что-то похоже на глобус должно будет получиться, который вращается на креплениях снизу и сверху. Шар внутри, полагаю, будет полым. Толщины стенки шара достаточно будет 2-3 сантиметров.