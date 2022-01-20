Создание 3d модели в ArtCam

3D-графикаЗакрыт4 заявки645 просмотров
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Здравствуйте. У меня станок ЧПУ с рабочей высотой 140 мм. (Учесть длину фрезы ещё). Нужно сделать шар из дерева диаметром 22 см. На компьютере стоит программа ArtCam, из которой я в программу станка переношу модели, где создаётся траектория для фрезы.

Нужно смоделировать этот шар, чтобы на станке я его исполнил. Получается из частей он будет собран. Понимаю, как арбузными дольками. И ещё момент: нужно будет сделать (оставить возможность) прорези для оси, на которой этот шар будет вращаться. Ось будет диаметром 10 мм. На «полюсах» этого шара будут втулки, внешним диаметром 14 мм. Что-то похоже на глобус должно будет получиться, который вращается на креплениях снизу и сверху. Шар внутри, полагаю, будет полым. Толщины стенки шара достаточно будет 2-3 сантиметров.

2 года назад
adoninms
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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