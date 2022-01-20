3D модель фотобокса (Blender 3.x)

Нужно разработать 3D модель вот такого стеклянного бокса, в котором будет размещаться фотография

Анимировать плавное вращение камеры на 360 градусов. Подложка градиентный фон.

Как должен зеркалить изображение бокс при просмотре с разных сторон - показано на фото.

На выходе: рабочий Blender проект.

К предложениям пожалуйста указывайте время и цену за работу!