Привет копирайтеры! Есть коллекция ночных фотографий порядка 50 шт. (Украина, Киев). Коллекция состоит как из достопримечательностей, так и случайных фотографий. Задача: придумать небольшие истории относительно каждой фотографии. Истории должны подчеркивать глубокую ночь и вызывать чувство загадочности. Количество символов ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно разработать креативный план продвижения в Twitter проекта на тему NFT коллекции и дальнейшее ведение аккаунта. Пишите цену разбитую на две части: [list][*]Разработка плана[*]Ведение[/list] Возможна оплата через безопасный платеж здесь.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Нужно разработать 3D модель вот такого стеклянного бокса, в котором будет размещаться фотография Анимировать плавное вращение камеры на 360 градусов. Подложка градиентный фон. Как должен зеркалить изображение бокс при просмотре с разных сторон - показано на фото. ...3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужна верстка макетов на Flutter с разбитием по компонентам и скринам с привязкой к роутингу https://www.figma.com/file/tNQWiWCiFc05vKlpVwSGtv/Let's-Share?node-id=0%3A1 Никаких других взаимодействий нет (с внешним API).Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна статья на 4 листа А4 (с учетом картинок) на тему йоги. Статья должна состоять из вводной части по набирающей популярности йоги о йога страницах в инстаграме, о йога челенджах. В статье нужно рассмотреть как проводятся ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется качественная обработка фотографий. Оставляйте примеры своих работы и стоимость. Тематика: йога (город, студия, природа)Обработка фотографий25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать интерактивный график на основе уже имеющихся готовых решений (opensource). Техническое задание прикрепляю. Предпочтения фрилансерам, а не студиям или перепродажи проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад