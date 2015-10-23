mrAndrew

Андрей mrAndrew

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$106
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Сторитейлинг

    Привет копирайтеры! Есть коллекция ночных фотографий порядка 50 шт. (Украина, Киев). Коллекция состоит как из достопримечательностей, так и случайных фотографий. Задача: придумать небольшие истории относительно каждой фотографии. Истории должны подчеркивать глубокую ночь и вызывать чувство загадочности. Количество символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Twitter SMM

    Нужно разработать креативный план продвижения в Twitter проекта на тему NFT коллекции и дальнейшее ведение аккаунта. Пишите цену разбитую на две части: [list][*]Разработка плана[*]Ведение[/list] Возможна оплата через безопасный платеж здесь.

    NFT
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D модель фотобокса (Blender 3.x)

    Нужно разработать 3D модель вот такого стеклянного бокса, в котором будет размещаться фотография Анимировать плавное вращение камеры на 360 градусов. Подложка градиентный фон. Как должен зеркалить изображение бокс при просмотре с разных сторон - показано на фото. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Статья на тему йоги

    Нужна статья на 4 листа А4 (с учетом картинок) на тему йоги. Статья должна состоять из вводной части по набирающей популярности йоги о йога страницах в инстаграме, о йога челенджах. В статье нужно рассмотреть как проводятся ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Динамический график

    Нужно разработать интерактивный график на основе уже имеющихся готовых решений (opensource). Техническое задание прикрепляю. Предпочтения фрилансерам, а не студиям или перепродажи проектов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$86
10 баллов
2 года назад
Сторитейлинг
Представилась редкая возможность поработать с авторскими фото и пофантазировать) Получила удовольствие от проекта и коммуникации с Андреем. Все отлично, спасибо!
Ольга отличный копирайтер, все сделала быстро и качественно. Художественный стиль у нее на высоте 🙂
Ответный отзыв
gurik_
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
3D модель фотобокса (Blender 3.x)
очень хороший работодатель. четко и ясно объяснил что нужно при выполнении задачи. рекомендую.
Все сделал быстро и качественно на 10 из 5. Рекомендую!
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