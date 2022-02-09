Twitter SMM

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки800 просмотров
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Нужно разработать креативный план продвижения в Twitter проекта на тему NFT коллекции и дальнейшее ведение аккаунта.

Пишите цену разбитую на две части:

  • Разработка плана
  • Ведение
Возможна оплата через безопасный платеж здесь.
2 года назад
mrAndrew
Андрей 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$50
5 дней
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Социальные сети (SMM и SMO)