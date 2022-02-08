Надо сделать 1000 почт

$80
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок964 просмотра
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Мне надо сделать 1000 почт, за каждые 200 почт я я буду оплачивать 16 доларов будет 5 платежей то есть 5*16=80.

Какие почти подойдут ?

Gmail, Рамблер, Yandex и т.п.

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2 года назад
lolitaaaaa3
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад