Ведение инстаграм страницы

[u]Требуется SMM-менеджер в новый бренд детских развивающих пособий.[/u] На данный момент у нас полупустой аккаунт инстаграм и нам нужен человек, который возьмёт наполнение в свои руки. Опыт работы: от 1 года. Оплата: 15 000 рублей в месяц. [b] Обязанности: [/b][list][*]Вести Инстаграм ...
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Добрый вечер Андрей!
Получила вашу заявку по ведению инстаграм страницы
Можете ли вы указать над сколькими проектами работаете в данное время и как можно посмотреть ваши работы.
Можете списаться со мной по вотс аппу
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