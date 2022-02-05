Контент-менеджер

Привет! Ищу СММ-специалиста! 🙋🏻♂️ Меня зовут Олег Муромец,🤝 я веду страницу в Инстаграм, где рассказываю о своём опыте в бизнесе. 💼📈 Если у вас есть опыт в подобных кейсах, пожалуйста, напишите в директ📲 Контент у меня определенный. Вот ссылка: ...
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Здравствуйте, ищем человека который сможет развивать и продвигать соцсети нашей компании, а именно делать публикации и т.д. Если хотите предложить свою кандидатуру пишите нашему менеджеру в вацап +79062799003
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