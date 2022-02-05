Контент-менеджер

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок838 просмотров
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Здравствуйте, ищем человека который сможет развивать и продвигать соцсети нашей компании, а именно делать публикации и т.д. Если хотите предложить свою кандидатуру пишите нашему менеджеру в вацап +79062799003

2 года назад
akkingg
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад