Парсинг Тик-Ток

Доброго. Для Андроид приложения требуется создать и настроить рекламу на Facebook. Регион: США, Британия, Австралия, Испания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Аватар (блогер) (созранять изображение на сервере или S3 хранилище)
2 Имя (блогер)
3 Логин (блогер)
4 Описание профиля (блогер/подписчики)
5 Кол-во подписок (блогер/подписчики/лайкеры/комментаторы)
6 Список подписок
7 Кол-во подписчиков (блогер/подписчики/лайкеры/комментаторы)
8 Список подписчиков
9 Кол-во лайков (блогер/подписчики)
10 Список лайкеров
11 Кол-во комментариев (блогер)
12 Список комментаторов
13 Кол-во просмотров (блогер/подписчики)
14 Количество репостов (лайкнул/а) (блогер) (отдает ли АПИ , из описания поста ник страницы исходника )
15 Хэштэги (блогер) (описание клипов )
16 Упоминания в описании клипов (блогер)
17 Статус верификации аккаунта (блогер) (отдает ли АПИ , изображение - синяя галочка возле ника )
18 Количество репостов всего (лайкнул/а) на клип (блогер) (у кого открыто , счетчик кол-во постов с отметкой лайк)
19 Детальная информация по постам/клипам (включая рекламу/не рекламу) блогер/подписчики:
-Кол-во просмотров клипа/поста
-Дата и время поста (в десктоп время с момента добавления ,дату в формате число - месяц)
- Количество репостов клипа
-Описание поста (включая эмодзи) (описание поста)
-Количество лайков поста
-Количество комментариев поста
-Комментарии поста (включая эмодзи)
-Упоминания брендов в постах (из описания сслыки на акк )
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