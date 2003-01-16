Парсинг Тик-Ток

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки571 просмотр
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1 Аватар (блогер) (созранять изображение на сервере или S3 хранилище)

2 Имя (блогер)

3 Логин (блогер)

4 Описание профиля (блогер/подписчики)

5 Кол-во подписок (блогер/подписчики/лайкеры/комментаторы)

6 Список подписок

7 Кол-во подписчиков (блогер/подписчики/лайкеры/комментаторы)

8 Список подписчиков

9 Кол-во лайков (блогер/подписчики)

10 Список лайкеров

11 Кол-во комментариев (блогер)

12 Список комментаторов

13 Кол-во просмотров (блогер/подписчики)

14 Количество репостов (лайкнул/а) (блогер) (отдает ли АПИ , из описания поста ник страницы исходника )

15 Хэштэги (блогер) (описание клипов )

16 Упоминания в описании клипов (блогер)

17 Статус верификации аккаунта (блогер) (отдает ли АПИ , изображение - синяя галочка возле ника )

18 Количество репостов всего (лайкнул/а) на клип (блогер) (у кого открыто , счетчик кол-во постов с отметкой лайк)

19 Детальная информация по постам/клипам (включая рекламу/не рекламу) блогер/подписчики:

-Кол-во просмотров клипа/поста

-Дата и время поста (в десктоп время с момента добавления ,дату в формате число - месяц)

- Количество репостов клипа

-Описание поста (включая эмодзи) (описание поста)

-Количество лайков поста

-Количество комментариев поста

-Комментарии поста (включая эмодзи)

-Упоминания брендов в постах (из описания сслыки на акк )

2 года назад
guest_16427652628198
2 года в сервисе
Был
год назад