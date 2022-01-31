Сделать рекламную рассылку магазина 

Разовая работа. Обработка текстов - редактирование, подготовка для публикации в Инстаграм/Фейсбук/Сайт (Wordpress). ✔️Для Инстаграм - подготовка карусели, хештеги. 8 постов. ✔️Ведение сторис для Инстаграм и Фейсбука. 30 штук ✔️Также нужно отследить кто подписался и дать обратную связь ...
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