Заказать продвижение в Instagram

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  • Интернет маркетинг, продвижение

    $210

    Продвижение в социальной сети (SMM), таргетированная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация (SEO), Нужна рекомендация по способу продвижения. Продвижение в: Instagram, Facebook. Бюджет на рекламную кампанию: 95000. Рекламодатель: самозанятый. Постоянная работа. Продукция для сотовых телефонов.

    Продвижение в InstagramРекламная кампания
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка профиля магазина в Instagram

    Требуется человек для создания, администрирования, раскрутки и разработке стратегии продвижения страницы Instagram по продаже изделий из эпоксидной смолы (посуда).  Необходимо так же подготовить и реализовать рекламные кампаний в социальной сети Instagram, написание информационных, рекламных и PR-текстов. Наполнение ...

    Продвижение в InstagramРекламная кампания
    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн и сборка сайта по прототипу на Tilda

    $550

    Копию этого ТЗ в более удобном формате читайте по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1p5OdYg1Q4wxYijOfhQy3KIsVLaINaP8nM9wGW6yPhUc/edit?usp=sharing Дизайн и сборка сайта по прототипу на Tilda из 11 страниц (7 уникальных 4 шаблонных) Адаптация сайта для Десктоп, мобильные, планшеты Анимация для сайта Логотип Фавикон Подробное описание ...

    TildaПрототип сайтаПродвижение в Instagram
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продвижение страницы инстаграм

    Нужно заняться продвижением страницы Instagram. Я предоставляю полное обучение с пошаговой инструкцией. Нужно писать посты, выкладывать ежедневно сторис, отвечать на комментарии. Свяжитесь со мной для дальнейшей инструкции.

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM-специалист

    В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram. Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента"; [b]Обязанности[/b][list][*]Анализ рынка, аудитории и конкурентов;[*]Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);[*]Развитие аккаунта ...

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в Instagram

    Ищу профессионала в области продвижения Instagram-канала, направление - одежда. 1. Требуется аудит группы Instagram, подсказать где и что можно улучшить.  2.  Провести аудит и настроить рекламный аккаунт в Facebook. 3.  Настроить таргетированную рекламу, с целью увеличить продажи. Никаких ботов и прочих ...

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подобрать ЦА (целевые аудитории) для рекламы в Instagram и FB Target

    $70

    Ниша красивые букеты и цветы Необходимо подобрать и расписать целевые аудитории для рекламы: 1. В инстаграме (мы будем ставить охват на карусельки) 2. В ФБ для таргета Нужно будет сегментировать аудиторию примерно по таким параметрам Возраст (диаппазон 10 лет) Пол Отношения  Возраст детей Город Тип ...

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить портрет ца

    Требуется составить портреты ца для маникюрного салона г. Пермь.  Плюс указать карту параметров продвижения в Instagram (детально что выбрать, возраст, интересы, пол, группы, теги и пр., желательно в виде текстового шаблона по порядку как будет идти). Указывайте ...

    Продвижение в Instagram
    Маркетинговый анализ4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в соцсетях (Instagram, Facebook)

    [list][*]Провести аудит существующего Instagram-аккаунта детского центра (сада). [*]Составить стратегию продвижения (определить ЦА и способы доступа к ней, сделать контент-план, спланировать список мероприятий по увеличению активности на аккаунте).[*]Оценить эффективность существующих рекламных кампаний и переделать их, при необходимости.[*]Далее по результатам ...

    Продвижение в InstagramРекламная кампания
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение VK + Instagram

    Добрый день, Александр! Меня зовут Ксения, мы запускаем новый продукт (мангалы), хотелось бы найти специалиста по продвижению в соц сетях. На данный момент почти закончен сайт (ссылку могу дать через полторы недели), есть большой архив фото и ...

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в Instagram

    Добрый день. У нас есть сайт [url=https://fanteek.ru/]https://fanteek.ru/[/url] - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в [url=https://www.instagram.com/new2series/]Instagram[/url], где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт.  Ищем человека, который ...

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение Инстаграм

    $200

    Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Тематика декор для интрьера. Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Продвижение с целью узнаваемости бренда Наполняемость контента

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение в Instagram

    $300

    Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Проект: написание интерьерных картин на заказ Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Заявки в Директ Продвижение с целью покупки через инстаграм Наполняемость контента

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение в социальной сети Инстаграм. Для компании "Lovitaua"

    Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Продвижение с целью узнаваемости бренда Наполняемость контента Примеры прикреплены

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Продвижение аккаунта Instagram по хештегу

    Продвижение аккаунта Instagram по одному хештегу. Требуется, чтобы 3 верхних поста в топе по хештегу были нашими. Тематика медицинская, мы являемся владельцем одноименного с хештегом товарного знака.

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад