Продвижение в социальной сети (SMM), таргетированная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация (SEO), Нужна рекомендация по способу продвижения. Продвижение в: Instagram, Facebook. Бюджет на рекламную кампанию: 95000. Рекламодатель: самозанятый. Постоянная работа. Продукция для сотовых телефонов.
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- $210Продвижение в InstagramРекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу специалиста для продвижения профиля в instagram, для косметолога. Для привлечения потенциальных клиентов.Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется человек для создания, администрирования, раскрутки и разработке стратегии продвижения страницы Instagram по продаже изделий из эпоксидной смолы (посуда). Необходимо так же подготовить и реализовать рекламные кампаний в социальной сети Instagram, написание информационных, рекламных и PR-текстов. Наполнение ...Продвижение в InstagramРекламная кампанияСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
- $550
Копию этого ТЗ в более удобном формате читайте по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1p5OdYg1Q4wxYijOfhQy3KIsVLaINaP8nM9wGW6yPhUc/edit?usp=sharing Дизайн и сборка сайта по прототипу на Tilda из 11 страниц (7 уникальных 4 шаблонных) Адаптация сайта для Десктоп, мобильные, планшеты Анимация для сайта Логотип Фавикон Подробное описание ...TildaПрототип сайтаПродвижение в InstagramДизайн сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад
Есть профиль в Instagram, нужно разработать стратегию продвижения этого профиля. Область - инфобизнес.Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно заняться продвижением страницы Instagram. Я предоставляю полное обучение с пошаговой инструкцией. Нужно писать посты, выкладывать ежедневно сторис, отвечать на комментарии. Свяжитесь со мной для дальнейшей инструкции.Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)33 заявкиЗакрыт3 года назад
В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram. Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента"; [b]Обязанности[/b][list][*]Анализ рынка, аудитории и конкурентов;[*]Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);[*]Развитие аккаунта ...Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу профессионала в области продвижения Instagram-канала, направление - одежда. 1. Требуется аудит группы Instagram, подсказать где и что можно улучшить. 2. Провести аудит и настроить рекламный аккаунт в Facebook. 3. Настроить таргетированную рекламу, с целью увеличить продажи. Никаких ботов и прочих ...Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Ниша красивые букеты и цветы Необходимо подобрать и расписать целевые аудитории для рекламы: 1. В инстаграме (мы будем ставить охват на карусельки) 2. В ФБ для таргета Нужно будет сегментировать аудиторию примерно по таким параметрам Возраст (диаппазон 10 лет) Пол Отношения Возраст детей Город Тип ...Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Нужно создать Instagram аккаунты (от 1 до 5). Каждый аккаунт стоит 200 рублей.Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется составить портреты ца для маникюрного салона г. Пермь. Плюс указать карту параметров продвижения в Instagram (детально что выбрать, возраст, интересы, пол, группы, теги и пр., желательно в виде текстового шаблона по порядку как будет идти). Указывайте ...Продвижение в InstagramМаркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт3 года назад
Продвижение аккаунта Instagram юридической компании. Предлагайте варианты продвижение и цену за месяц.Продвижение в InstagramЗавершен3 года назад
[list][*]Провести аудит существующего Instagram-аккаунта детского центра (сада). [*]Составить стратегию продвижения (определить ЦА и способы доступа к ней, сделать контент-план, спланировать список мероприятий по увеличению активности на аккаунте).[*]Оценить эффективность существующих рекламных кампаний и переделать их, при необходимости.[*]Далее по результатам ...Продвижение в InstagramРекламная кампанияЗакрыт3 года назад
Компания по торговле кофе. Жду ваших предложенийПродвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, Александр! Меня зовут Ксения, мы запускаем новый продукт (мангалы), хотелось бы найти специалиста по продвижению в соц сетях. На данный момент почти закончен сайт (ссылку могу дать через полторы недели), есть большой архив фото и ...Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. У нас есть сайт [url=https://fanteek.ru/]https://fanteek.ru/[/url] - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в [url=https://www.instagram.com/new2series/]Instagram[/url], где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт. Ищем человека, который ...Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Тематика декор для интрьера. Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Продвижение с целью узнаваемости бренда Наполняемость контентаПродвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Проект: написание интерьерных картин на заказ Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Заявки в Директ Продвижение с целью покупки через инстаграм Наполняемость контентаПродвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт4 года назад
Требуются услуги специалиста по продвижению в социальной сети Инстаграм. Требуется продвижение в Instagram. Контент план на месяц Настройка рекламы Продвижение с целью узнаваемости бренда Наполняемость контента Примеры прикрепленыПродвижение в InstagramЗавершен4 года назад
Продвижение аккаунта Instagram по одному хештегу. Требуется, чтобы 3 верхних поста в топе по хештегу были нашими. Тематика медицинская, мы являемся владельцем одноименного с хештегом товарного знака.Продвижение в InstagramСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад