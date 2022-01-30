Разработка профиля магазина в Instagram

Требуется человек для создания, администрирования, раскрутки и разработке стратегии продвижения страницы Instagram по продаже изделий из эпоксидной смолы (посуда).

Необходимо так же подготовить и реализовать рекламные кампаний в социальной сети Instagram, написание информационных, рекламных и PR-текстов. Наполнение контентом страницы с нуля (фото продукции предоставляются)