Разработка профиля магазина в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок1202 просмотра
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Требуется человек для создания, администрирования, раскрутки и разработке стратегии продвижения страницы Instagram по продаже изделий из эпоксидной смолы (посуда). 

Необходимо так же подготовить и реализовать рекламные кампаний в социальной сети Instagram, написание информационных, рекламных и PR-текстов. Наполнение контентом страницы с нуля (фото продукции предоставляются)

2 года назад
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад