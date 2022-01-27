Увеличить количество продаж

[table]ЗадачаНеобходимо настроить инста шоп с 0 в существующем аккаунте до 30 товаров + сделать новый кабинет для оплаты доступы предоставить не сможем, нужно подготовить все материалы и инструкцию и удаленно онлайн настроить с собственником прошу откликаться специалистов с опытом[/table]