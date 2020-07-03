Продвижение в Instagram

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Закрыт44 заявки675 просмотров

Добрый день.

У нас есть сайт https://fanteek.ru/ - это интернет-магазин по продаже футболок и другой одежды из сериалов и кино. Так же, страничка в Instagram, где мы размещаем одежду по зарубежным сериалам с ссылкой на сайт. 

Ищем человека, который смог бы заняться продвижением данной страницы в Instagram, привлекал бы на страницу потенциальных клиентов и подписчиков. Готовы работать на постоянной основе. Ждем предложений.

5 лет назад
bookofsky
Алексей 
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Заявки фрилансеров

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