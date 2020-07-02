Таргетинг: Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок2142 просмотра

О НАС:

Онлайн Академия (гимнастика онлайн)

www.gymacademy-online.ru

ЦЕЛЬ:

Быстро укомплектовать наши тренировочные группы на 100% при этом чтобы цена лида была минимальной.

Ориентируемся на русскоязычное население в Мире.

ЗАДАЧА:

Настройка, проверка настройки и ведение на тестовый период таргетинговой рекламы в следующих социальных сетях:

- Вконтакте

- Инстаграм

- Фейсбук

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ:

Управление и Анализ – через сервис: mymarilyn.ru

5 лет назад
yanalykovets
Яна Луковец 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$150
30 дней
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Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
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3 года назад
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Наталья
 
35 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Ирина
 
61 год
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Была
3 года назад
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Всеволод
 
23 года
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Был
5 лет назад
5 лет назад
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Александр
 
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Андрей
 
30 лет
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Олеся
 
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5 лет назад
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2 дня назад
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Камиль
 
35 лет
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Владимир
 
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8 месяцев назад
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Денис
 
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4 года назад
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5 лет назад