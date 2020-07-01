Доброго времени суток Есть список 17ти блогеров в инстаграм Нужно списаться с каждым и узнать стоимость размещение рекламы в сторис
Реклама в фейсбук
Необходимо настроить рекламу в фейсбуке. Цель рост продаж. Тематика детские площадки. На данный момент имеется сайт-интернет-магазин на двух языках. Сайт только обновлен.
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