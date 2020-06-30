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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок785 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

5 лет назад
guest_1593522913944
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Иван
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад