Таргетолог Вконтакте, Facebook, Instagram.

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Закрыт23 заявки642 просмотра

Проект заключается в следующем, вакансии на обучение профессий бьюти индустрии. Нужно собрать мастер классы на обучение по двум направлениям: маникюр и парикмахер. Мастер классы собираются каждые 2 недели по 5 человек. 

Нужен таргетолог, который сможет привлекать лидов на обучение.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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