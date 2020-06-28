Нужен редактор в групу вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок456 просмотров

Есть тематическая група вк. Тематика игра RUST. Нужен человек умеющий красиво и грамотно публиковать новости.  Новости я собщяю редактору он из этих новостей оформляет красиво статьи и публикует в вк. оплата по договорености.

5 лет назад
denvladov
37 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Федор
 
21 год
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
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8 месяцев назад
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5 лет назад
Игорь
 
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3 года назад
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Алексей
 
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7 лет в сервисе
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3 года назад
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Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Ирина
 
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3 года назад
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Данил
 
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Сухроб
 
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Мария
 
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Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Амир
 
23 года
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5 лет назад
5 лет назад