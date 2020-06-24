Создание и запуск рекламной кампании на продвижение youtube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки375 просмотров

Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты).

Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров.

Под созданием понимается как настройка РК в Google, так и создание креатива (текст, картинка или видео).

Прошу откликаться тех, у кого есть релевантный опыт (продвижение канала в youtube). В откликах прошу указывать результат, которого вы добились с продвигаемым вами youtube каналом. С успешным кандидатом я буду предварительно созваниваться.

5 лет назад
spartanez1
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
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6 часов назад
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5 лет назад
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