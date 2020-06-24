Необходима настройка рекламной кампании для запуска онлайн школы. Соц.сети Facebook / Instagram, а также Google Ads. Будет желательно владеть инструментами настройки кампаний Google Ads, в т.ч. discovery ads для продвижения видео на Youtube-канале. ...
Создание и запуск рекламной кампании на продвижение youtube канала
Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты).
Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров.
Под созданием понимается как настройка РК в Google, так и создание креатива (текст, картинка или видео).
Прошу откликаться тех, у кого есть релевантный опыт (продвижение канала в youtube). В откликах прошу указывать результат, которого вы добились с продвигаемым вами youtube каналом. С успешным кандидатом я буду предварительно созваниваться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно таргетированную рекламу в Facebook + Instagram. Реклама не простая, а по конкретным пользователям (пользователи по № телефонам, а телефоны в файле), в ВК есть такая функция. Вопрос, можно ли так сделать ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Шахматная школа для детей и взрослых. У нас есть несколько направлений занятий: -Русский язык -Ментальная арифметика -ШахматыСоциальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать маску в инстаграмСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Требуется консультация по настройке и оптимизации аккаунта рекламы Facebook. Рекламируемая площадка - Instagram профиль, без сайта.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Необходимо настроить и вести таргетированную рекламу для сети автошкол в 3 городах России. Трафик нужно гнать на лид-форму. Нужны лиды не дороже 50 рублей. Просьба обращаться только опытным таргетологам.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо пригласить контакты из другой группы или разослать сообщения. Контакты скрытыСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
https://vk.com/soweird Группе больше 3 лет. С отзывчивыми подписчиками и лояльной аудиторией. Группа ламповая и рекламы нет (и не планируется). Я люблю эту группу! Необходима обложка группы исходя из контента (возможно, мешап из основной тематики ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Оптимизировать работу с входящими заявками; Провести работу по размещению рекламы проекта на площадках и в соц сетях; Пройти вводный курс за 24 часа. Быть активным, быть на связи, работать на результат.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад