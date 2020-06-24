Создание и запуск рекламной кампании на продвижение youtube канала

Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты).

Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров.

Под созданием понимается как настройка РК в Google, так и создание креатива (текст, картинка или видео).

Прошу откликаться тех, у кого есть релевантный опыт (продвижение канала в youtube). В откликах прошу указывать результат, которого вы добились с продвигаемым вами youtube каналом. С успешным кандидатом я буду предварительно созваниваться.