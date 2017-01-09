spartanez1

Сергей spartanez1

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработать ПО для сбора данных на Youtube / Twitch / Kick

    Требуется разработка прикладного ПО на Python для автоматического сбора данных с каналов на Youtube, Twitch и Kick. ПО должно поддерживать многопоточность, работать по расписанию, сохранять информацию в текстовые файлы и использовать прокси IPv6. Проект разворачивается на VDS/VPS сервере заказчика. Подробное ТЗ предоставляется после первичной оценки.

    Парсинг данныхPython
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сделать серию видео роликов для Youtube по тематике CS2

    Необходимо создать 20 полноценных видео для YouTube по тематике CS2, продолжительностью 7-15 минут, а также 40 коротких роликов. Контент включает геймплей с сайта открытия CS2 кейсов, с комментатором в кадре. Озвучка должна быть на русском языке. Предоставляется бриф для записи. Предпочтение отдается команде с монтажером и лицом в кадре.

    Монтаж видеороликовСоздание видеоСъёмка видео
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Необходимо проверить текст локализации сайта на казахском языке

    $100

    Требуется проверить и исправить переведенный текст локализации сайта на казахском языке для игры Counter Strike. Объем текста - 48 000 символов, разбитый на строки в формате Excel. Идеальный кандидат должен иметь опыт копирайтинга и знание казахского языка.

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Необходимо проверить текст локализации сайта монгольский язык

    $100

    Необходима проверка и исправление текста локализации сайта на монгольском языке для игры Counter Strike. Текст в формате Excel, около 47749 символов. Ищем исполнителя с опытом копирайтинга и знанием монгольского языка для улучшения перевода. Успешному кандидату будет отправлен текст для ознакомления.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Фотосессия для компании (Москва, БЦ Верейская Плаза )

    Ищем фотографа для нестандартной фотосессии сотрудников компании в Москве. Необходимо отснять 30-40 человек за 2-3 дня. Требуется собственное оборудование и опыт в креативной съемке. Ожидается минимум 7 фото на каждого сотрудника. Укажите цену за фото, даты съемки и время обработки.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 4 текста про занятия спортом (переработать имеющиеся примеры)

    Требуется создать 4 уникальных текста о занятиях спортом для целевой аудитории - мужчин от 22 до 35 лет. Тексты должны быть логически структурированы, легко читаться и иметь единый стиль. Переработка имеющихся примеров с обязательностью достижения уникальности 95% по text.ru. Все тексты должны быть готовы к 25.08 и отправлены в виде файлов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать видео съемку 4 локаций в Москве

    Задача включает видеосъемку 4 локаций фитнес клубов в Москве для создания презентационных роликов. Необходимо снять ресепшн, раздевалки и зоны тренировок. Формат включает рассказ сотрудника клуба или нестандартные ракурсы. Видео должно быть с авторской музыкой и оформлением. Итог - 4 ролика-презентации.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка и публикация приложения для женщин (ios, android)

    Требуется разработать и опубликовать мобильное приложение для женщин, позволяющее определять идеального мужчину. Необходимы навыки в разработке и публикации приложений на iOS и Android, а также создание простого дизайна и функционала. Пользователи смогут проходить тесты на совместимость, получать гороскопы и вести календарь менструального цикла. Администраторы будут управлять контентом и пользователями.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать фото съемку 4 локаций в Москве

    Задача: провести фотосъемку 4 локаций фитнес-клубов АТС фитнес в Москве. Необходимо сделать 80 фото, включая зоны ресепшн, раздевалки и тренировочные зоны. Все фото должны быть обработаны. Локации: ТЦ 'Фея', ТЦ 'Южный', ТЦ 'Ясенево', ТЦ 'Меримис'.

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо разработать личный кабинет для сети фитнес клубов

    Требуется разработать личный кабинет для сети фитнес клубов АТС фитнес, позволяющий клиентам онлайн покупать абонементы и услуги. Необходимо создать дизайн, согласовать его с заказчиком и учесть особенности текущего ЛК, такие как кастомизация под бренд и исправление проблем с платежами на iOS.

    iOS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать лендинг на Tilda из готового дизайна

    Задача: необходимо сверстать дизайн на Tilda. Полученный шаблон передать в аккаунт автора задачи.  В комментариях прошу указывать стоимость работ, срок и когда смогли бы приступить к выполнению. Дизайн: ...

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать дизайн посадочной страницы

    Общее: Цель лендинга - агрессивные продажи массажного бальзама, сжигающего жир и подтягивающего кожу тела. Ориентирован на женскую аудиторию. Покупатели - массажисты. Дизайн должен мотивировать к покупке. На лендинг будет вестись холодный трафик, поэтому ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо сверстать посадочную страницу на Tilda

    Общее: Цель лендинга - агрессивные продажи массажного бальзама, сжигающего жир и подтягивающего кожу тела. Ориентирован на женскую аудиторию. Покупатели - массажисты. Дизайн должен мотивировать к покупке. На лендинг будет вестись холодный трафик, поэтому он ...

    Tilda
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • ПО для массовой SMS рассылки с MAС OS

    Необходимо разработать ПО для MAС OS версии 10.14+, которое будет в автоматическом режиме осуществлять SMS рассылку. Схема следующая - MAC связан с iPhone, с номера которого будет производиться рассылка. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • ПО для скачивания подписчиков Instagram аккаунта

    Необходимо разработать ПО, получающее полный список подписчиков из перечня аккаунтов Instagram. 1) На входе программа получает список Instagram аккаунтов (ориентировочно до 1000) из файла настроек. Список аккаунтов будет загружаться из Google таблицы. ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание и запуск рекламной кампании на продвижение youtube канала

    Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты). Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать и сверстать landing page на Tilda (обучение английскому)

    Необходимо нарисовать и сверстать в Tilda посадочную страницу - https://docs.google.com/presentation/d/1iELJYyqe3DT5YlD9mbTedas9hKIFUnVVp2Bgbj1R5Eg/edit?ts=5e80f531#slide=id.g63047a2bfc_0_129 Тематика - обучение английскому языку членов семей VIP клиентов. На посадочной странице должны быть динамические элементы: скролл (вправо-влево) отзывовскролл ...

    Tilda
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать и сверстать landing page на Tilda (обучение английскому)

    Необходимо нарисовать и сверстать в Tilda посадочную страницу - https://docs.google.com/presentation/d/1iELJYyqe3DT5YlD9mbTedas9hKIFUnVVp2Bgbj1R5Eg/edit?ts=5e80f531#slide=id.g63047a2bfc_0_129 Тематика - обучение английскому языку членов семей VIP клиентов. На посадочной странице должны быть динамические элементы: скролл (вправо-влево) отзывовскролл ...

    Tilda
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт статей на тему продвижение в Pinterest

    Необходимо сделать рерайт статей, объединив их в одну: https://startblogup.com/2017/01/09/kak-prodvigat-blog-s-pomoshchiu-pinterest/ https://vc.ru/social/56063-prodvizhenie-v-pinterest-gid-po-uluchsheniyu-ranzhirovaniya-pinov В результате должен получиться документ-инструкция с картинками из статей. Документ должен быть уникальным для поисковых систем.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайтов сеталлитов

    $50

    Нужно выполнить редактирование шаблона (выбрана бесплатная версия) добавить текстовое поле и причесать css (не все блоки хорошо выглядят на устройствах и при изменении разрешения окна). Всего сайтов 5 у всех плюс минус ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$16
10 баллов
4 года назад
Написать 4 текста про занятия спортом (переработать имеющиеся примеры)
Приятно работать с Сергеем, четкое ТЗ, разумные правки, с оплатой все ОК. Буду рада дальнейшим заданиям. Рекомендую!
Рекомендую.
Ответный отзыв
spitsyb
Никита 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг на Tilda из готового дизайна
Tilda
Отличный заказчик Четко поставленная задача, спасибо за заказ Рекомендую к сотрудничеству)
Спасибо Никите за работу. С пониманием относился к процессу согласования, активно участвовал в процессе, предлагал варианты решения. Очень адекватные цены. В общем - рекомендую.
Ответный отзыв
skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн посадочной страницы
Figma
Сергей отличный заказчик, знает то, что хочет видеть. Отлично составленное ТЗ, оплата в сроки и всегда на связи. Рекомендую!
Результат мне понравился. Работа выполнена в срок, доработки и комментарии учтены.
Ответный отзыв
Lentile
Мария 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Подготовить видео для аудио дорожки
рекомендую
Работа понравилась, Взаимодействием тоже остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$17
7 баллов
6 лет назад
Рерайт статей на тему продвижение в Pinterest
Оставляю нейтральный отзыв за несвоевременную оплату выполненного задания. Задача заказчиком была четко сформулирована, задание было выполнено, но оплата поступила лишь через несколько месяцев.
Рекомендую.
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