spartanez1

Требуется разработка прикладного ПО на Python для автоматического сбора данных с каналов на Youtube, Twitch и Kick. ПО должно поддерживать многопоточность, работать по расписанию, сохранять информацию в текстовые файлы и использовать прокси IPv6. Проект разворачивается на VDS/VPS сервере заказчика. Подробное ТЗ предоставляется после первичной оценки.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо создать 20 полноценных видео для YouTube по тематике CS2, продолжительностью 7-15 минут, а также 40 коротких роликов. Контент включает геймплей с сайта открытия CS2 кейсов, с комментатором в кадре. Озвучка должна быть на русском языке. Предоставляется бриф для записи. Предпочтение отдается команде с монтажером и лицом в кадре.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $100
Требуется проверить и исправить переведенный текст локализации сайта на казахском языке для игры Counter Strike. Объем текста - 48 000 символов, разбитый на строки в формате Excel. Идеальный кандидат должен иметь опыт копирайтинга и знание казахского языка.Переводы26 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $100
Необходима проверка и исправление текста локализации сайта на монгольском языке для игры Counter Strike. Текст в формате Excel, около 47749 символов. Ищем исполнителя с опытом копирайтинга и знанием монгольского языка для улучшения перевода. Успешному кандидату будет отправлен текст для ознакомления.Переводы9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Ищем фотографа для нестандартной фотосессии сотрудников компании в Москве. Необходимо отснять 30-40 человек за 2-3 дня. Требуется собственное оборудование и опыт в креативной съемке. Ожидается минимум 7 фото на каждого сотрудника. Укажите цену за фото, даты съемки и время обработки.Фотосъемка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется создать 4 уникальных текста о занятиях спортом для целевой аудитории - мужчин от 22 до 35 лет. Тексты должны быть логически структурированы, легко читаться и иметь единый стиль. Переработка имеющихся примеров с обязательностью достижения уникальности 95% по text.ru. Все тексты должны быть готовы к 25.08 и отправлены в виде файлов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача включает видеосъемку 4 локаций фитнес клубов в Москве для создания презентационных роликов. Необходимо снять ресепшн, раздевалки и зоны тренировок. Формат включает рассказ сотрудника клуба или нестандартные ракурсы. Видео должно быть с авторской музыкой и оформлением. Итог - 4 ролика-презентации.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать и опубликовать мобильное приложение для женщин, позволяющее определять идеального мужчину. Необходимы навыки в разработке и публикации приложений на iOS и Android, а также создание простого дизайна и функционала. Пользователи смогут проходить тесты на совместимость, получать гороскопы и вести календарь менструального цикла. Администраторы будут управлять контентом и пользователями.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Задача: провести фотосъемку 4 локаций фитнес-клубов АТС фитнес в Москве. Необходимо сделать 80 фото, включая зоны ресепшн, раздевалки и тренировочные зоны. Все фото должны быть обработаны. Локации: ТЦ 'Фея', ТЦ 'Южный', ТЦ 'Ясенево', ТЦ 'Меримис'.Фотосъемка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать личный кабинет для сети фитнес клубов АТС фитнес, позволяющий клиентам онлайн покупать абонементы и услуги. Необходимо создать дизайн, согласовать его с заказчиком и учесть особенности текущего ЛК, такие как кастомизация под бренд и исправление проблем с платежами на iOS.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача: необходимо сверстать дизайн на Tilda. Полученный шаблон передать в аккаунт автора задачи. В комментариях прошу указывать стоимость работ, срок и когда смогли бы приступить к выполнению. Дизайн: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Общее: Цель лендинга - агрессивные продажи массажного бальзама, сжигающего жир и подтягивающего кожу тела. Ориентирован на женскую аудиторию. Покупатели - массажисты. Дизайн должен мотивировать к покупке. На лендинг будет вестись холодный трафик, поэтому ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Общее: Цель лендинга - агрессивные продажи массажного бальзама, сжигающего жир и подтягивающего кожу тела. Ориентирован на женскую аудиторию. Покупатели - массажисты. Дизайн должен мотивировать к покупке. На лендинг будет вестись холодный трафик, поэтому он ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать ПО для MAС OS версии 10.14+, которое будет в автоматическом режиме осуществлять SMS рассылку. Схема следующая - MAC связан с iPhone, с номера которого будет производиться рассылка. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать ПО, получающее полный список подписчиков из перечня аккаунтов Instagram. 1) На входе программа получает список Instagram аккаунтов (ориентировочно до 1000) из файла настроек. Список аккаунтов будет загружаться из Google таблицы. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть Youtube канал об online экскурсиях (ежедневно проводятся прямые эфиры из разных мест планеты). Необходимо создать и запустить рекламную кампанию в Youtube на привлечение подписчиков и участников прямых эфиров. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать в Tilda посадочную страницу - https://docs.google.com/presentation/d/1iELJYyqe3DT5YlD9mbTedas9hKIFUnVVp2Bgbj1R5Eg/edit?ts=5e80f531#slide=id.g63047a2bfc_0_129 Тематика - обучение английскому языку членов семей VIP клиентов. На посадочной странице должны быть динамические элементы: скролл (вправо-влево) отзывовскролл ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать в Tilda посадочную страницу - https://docs.google.com/presentation/d/1iELJYyqe3DT5YlD9mbTedas9hKIFUnVVp2Bgbj1R5Eg/edit?ts=5e80f531#slide=id.g63047a2bfc_0_129 Тематика - обучение английскому языку членов семей VIP клиентов. На посадочной странице должны быть динамические элементы: скролл (вправо-влево) отзывовскролл ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать рерайт статей, объединив их в одну: https://startblogup.com/2017/01/09/kak-prodvigat-blog-s-pomoshchiu-pinterest/ https://vc.ru/social/56063-prodvizhenie-v-pinterest-gid-po-uluchsheniyu-ranzhirovaniya-pinov В результате должен получиться документ-инструкция с картинками из статей. Документ должен быть уникальным для поисковых систем.Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно выполнить редактирование шаблона (выбрана бесплатная версия) добавить текстовое поле и причесать css (не все блоки хорошо выглядят на устройствах и при изменении разрешения окна). Всего сайтов 5 у всех плюс минус ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад