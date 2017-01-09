spartanez1

Требуется создать 4 уникальных текста о занятиях спортом для целевой аудитории - мужчин от 22 до 35 лет. Тексты должны быть логически структурированы, легко читаться и иметь единый стиль. Переработка имеющихся примеров с обязательностью достижения уникальности 95% по text.ru. Все тексты должны быть готовы к 25.08 и отправлены в виде файлов.