Сверстать лендинг на Tilda из готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок901 просмотр

Задача: необходимо сверстать дизайн на Tilda. Полученный шаблон передать в аккаунт автора задачи. 

В комментариях прошу указывать стоимость работ, срок и когда смогли бы приступить к выполнению.

Дизайн:

https://www.figma.com/file/mtv05OsdiC2mo3IXjB5a50/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80

Результат: на выходе должно получиться 2 шаблона.

(1) как в примере, при заполнении полей окошко "Спасибо". Данные должны передаваться в Google таблицу

(2) все тоже самое, только без полей для ввода, по клику на кнопки пользователь должен перемещаться на страницу - http://hqbm.ru/try?utm_source=whatsapp&utm_medium=mailing&utm_campaign=ingibitor-hqbm-2970&utm_content=prelp&utm_term=50-discount

Необходимые ссылки:

https://hqbm.ru/ Кнопка "Написать в WhatsApp" - http://wa.me/79855424906 Кнопка на соц.сети - только Instagram - https://www.instagram.com/explore/tags/hqbm/

Ссылка на 2 товар - https://hqbm.ru/me?store-page=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-H-Q-B-M-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-100-%D0%BC%D0%BB-p257179225

Ссылка на 3 товар - https://hqbm.ru/me?store-page=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-H-Q-B-M-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-300-%D0%BC%D0%BB-p297519323

Tilda
4 года назад
spartanez1
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Выбранный исполнитель

spitsyb
Никита 
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4 года назад
$25
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Спасибо Никите за работу. С пониманием относился к процессу согласования, активно участвовал в процессе, предлагал варианты решения. Очень адекватные цены. В общем - рекомендую.
Отличный заказчик Четко поставленная задача, спасибо за заказ Рекомендую к сотрудничеству)

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