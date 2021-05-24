Есть пдф файл. Задача сверстать страницы по структуре с пдф. По сетке бутстрап. Адаптивно. Использовать цвета и шрифты с брендбука. Пдф в приложении. Приоритет тому кто сделает и сдаст завтра.
Сверстать лендинг на Tilda из готового дизайна
Задача: необходимо сверстать дизайн на Tilda. Полученный шаблон передать в аккаунт автора задачи.
В комментариях прошу указывать стоимость работ, срок и когда смогли бы приступить к выполнению.
Дизайн:
https://www.figma.com/file/mtv05OsdiC2mo3IXjB5a50/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
Результат: на выходе должно получиться 2 шаблона.
(1) как в примере, при заполнении полей окошко "Спасибо". Данные должны передаваться в Google таблицу
(2) все тоже самое, только без полей для ввода, по клику на кнопки пользователь должен перемещаться на страницу - http://hqbm.ru/try?utm_source=whatsapp&utm_medium=mailing&utm_campaign=ingibitor-hqbm-2970&utm_content=prelp&utm_term=50-discount
Необходимые ссылки:
https://hqbm.ru/ Кнопка "Написать в WhatsApp" - http://wa.me/79855424906 Кнопка на соц.сети - только Instagram - https://www.instagram.com/explore/tags/hqbm/
Ссылка на 2 товар - https://hqbm.ru/me?store-page=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-H-Q-B-M-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-100-%D0%BC%D0%BB-p257179225
Ссылка на 3 товар - https://hqbm.ru/me?store-page=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80-H-Q-B-M-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-300-%D0%BC%D0%BB-p297519323
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