Сверстать адаптивную страницу для сайта

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Завершен9 заявок1315 просмотров

Необходимо сверстать небольшую страницу для сайта hiconix.ru

Страница небольшая, всего 4 блока. Верстка на bootstrap в версии для десктопа и мобильного.

https://www.figma.com/file/m1RShNXh4yR7YyDwaNDlmu/Landing_Monprice-Copy?node-id=0%3A1

Хедер, футтер, форму и пр. верстать не нужно, они уже есть.

Срок исполнения, до 24 мая.

BootstrapNode.js
4 года назад
Hiconix_job
Игорь 
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Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
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Escrow
Отличный результат - быстро, качественно, с учетом всех пожеланий. Однозначно рекомендую и сам буду в будущем обращаться.
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