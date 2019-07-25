Hiconix_job

Игорь Hiconix_job

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$273
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Переделать существующий модуль Битрикс

    $410

    Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных.  Товары ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать существующий модуль для Битрикс

    $410

    Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных.  Товары ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать модуль для Битрикс на работу с новым API

    Имеется модуль для работы с нашим API. Кратко его работа выглядит так: Через API получаем все товары и их характеристики.Через API получаем id товаров, которые при объединении образуют комплектОбъединяем товары в комплект путем ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать адаптивную страницу для сайта

    Необходимо сверстать небольшую страницу для сайта hiconix.ru Страница небольшая, всего 4 блока. Верстка на bootstrap в версии для десктопа и мобильного. https://www.figma.com/file/m1RShNXh4yR7YyDwaNDlmu/Landing_Monprice-Copy?node-id=0%3A1 Хедер, футтер, форму и пр. верстать не нужно, они уже ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка страницы "Наши партнеры" для сайта на CMS Bitrix

    1. Незначительная доработка существующей страницы. 2. Разработка новой страницы со списком компаний партнеров и картой с нанесенными маркерами. 3. Разарботка функционала определения города посетителя по ip. 4. Добавление разработанных страниц на сайт. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка макета

    Необходимо сверстать страницу по приложенному макету. Верстка адаптивная под 3 разрешения. ВНИМАНИЕ! Макет в формате cdr сделан в Corel. Макета в PSD нет. По возможности использовать существующие стили и если нужно добавить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Починить модуль для OpenCart

    Для нашей компании был разработан модуль для CMS OpenCart выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Починить модуль для Битрикс

    Для нашей компании был разработан модуль для CMS Битрикс выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$205
10 баллов
4 года назад
Переделать существующий модуль для Битрикс
Всё хорошо!
Работа выполнена быстро в полном соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$68
10 баллов
4 года назад
Переделать модуль под актуальную версию Битрикс
Всё хорошо!
Работа выполнено быстро и профессионально. Всё в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сверстать адаптивную страницу для сайта
BootstrapNode.js
Спасибо Игорю за качественное ТЗ, отвечал на все вопросы по заданию и не игнорил, оплата быстрая и все гуд, рекомендую
Отличный результат - быстро, качественно, с учетом всех пожеланий. Однозначно рекомендую и сам буду в будущем обращаться.
Ответный отзыв
Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка макета
Отличный заказчик, четкая задача - быстрая оплата. Рекомендую!
Огромная благодарность Дмитрию за проделанную работу. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Исполнение на высоте. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Починить модуль для OpenCart
Opencart
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата! Рекомендую!
Выполненной работой очень доволен. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Евгений объяснил все тонкости работы модуля и даже помог с его установкой и настройкой.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов