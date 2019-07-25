Hiconix_job

Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных. Товары ...
- $410Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $410
Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных. Товары ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Переделать модуль, а в частности функцию загрузки и сохранения товаров во временный файл согласно новому API.Завершен4 года назад
- $68
заставить модуль заработать под новую Битрикс, а в местах где выполняются api запросы поставить заглушки.Завершен4 года назад
Имеется модуль для работы с нашим API. Кратко его работа выглядит так: Через API получаем все товары и их характеристики.Через API получаем id товаров, которые при объединении образуют комплектОбъединяем товары в комплект путем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать небольшую страницу для сайта hiconix.ru Страница небольшая, всего 4 блока. Верстка на bootstrap в версии для десктопа и мобильного. https://www.figma.com/file/m1RShNXh4yR7YyDwaNDlmu/Landing_Monprice-Copy?node-id=0%3A1 Хедер, футтер, форму и пр. верстать не нужно, они уже ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
1. Незначительная доработка существующей страницы. 2. Разработка новой страницы со списком компаний партнеров и картой с нанесенными маркерами. 3. Разарботка функционала определения города посетителя по ip. 4. Добавление разработанных страниц на сайт. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать страницу по приложенному макету. Верстка адаптивная под 3 разрешения. ВНИМАНИЕ! Макет в формате cdr сделан в Corel. Макета в PSD нет. По возможности использовать существующие стили и если нужно добавить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для нашей компании был разработан модуль для CMS OpenCart выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для нашей компании был разработан модуль для CMS Битрикс выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...Завершен6 лет назад