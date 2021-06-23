Переделать существующий модуль Битрикс

$410
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных.  Товары из инфоблока в виде заполненных карточек товаров будут выводиться на сайте.

4 года назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$410
14 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

markosov_develop
Олег 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад