Кастомизация плагина под Wordpress

ТЗ: Добавить в плагин возможность включения редиректа на указанный урл для десктопных браузеров. С теми же функциями, то есть: включение/выключение, кукисы (произвольное значение, как в оригинале). Добавить 2 галочки/чекбокса: Мобильный редирект, десктопный редирект. Сделать возможность работы как одного, так и другого. Итог: работа редиректа на указанный урл , как отдельно так и одновременно мобильных клиентов/браузеров так и десктопных, плюс возможность не постоянного редиректа, а например по указанному времени, настраиваемому в куках, например редирект 1 раз за 7 часов