Кастомизация плагина под Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1483 просмотра

ТЗ: Добавить в плагин возможность включения редиректа на указанный урл для десктопных браузеров. С теми же функциями, то есть: включение/выключение, кукисы (произвольное значение, как в оригинале). Добавить 2 галочки/чекбокса: Мобильный редирект, десктопный редирект. Сделать возможность работы как одного, так и другого. Итог: работа редиректа на указанный урл , как отдельно так и одновременно мобильных клиентов/браузеров так и десктопных, плюс возможность не постоянного редиректа, а например по указанному времени, настраиваемому в куках, например редирект 1 раз за 7 часов

WordPress
4 года назад
Paquito
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Был
4 года назад

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Александра
 
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4 года в сервисе
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3 года назад
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4 года назад