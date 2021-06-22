Доработка сайта на Wordpress и Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок1942 просмотра

Нужно сделать доработки по этому ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1OvoYoyOqVVlnsBEXXtxDbuEuepPNkQYwzt3dRiI-uds/edit?usp=sharing Пишите свои расценки.

WooCommerceWordPress
4 года назад
jokolomiec
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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