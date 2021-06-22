Доработка сайта на Wordpress

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Ввиду большого объема работ, ищу на субподряд специалиста по Wordpress для доработки корпоративного сайта.

Фронт часть собирается с использованием webpack.

Изменения на сайт вносятся через git.

Задачи следующие:

- Верстка и подключение 4-ех новых страниц

- Создание страницы с выводом прайс-листов с выбором страны, города, локации

- Создание карты сайта

- Реализация фильтрации локаций без перезагрузки страницы

- Добавление фильтрации по странам и городам в разделе flex offices

- И ряд других доработок

Подробное описание направлю кандидатам.

Возможна почасовая оплата (по T&M).

Просьба указывать в предложении стоимость часа работы.

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