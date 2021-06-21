Настроить бот модератор для группы в Телеграм, можно ModLikeBot

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Закрыт2 заявки819 просмотров

Настроить бот модератор для группы в Телеграм, можно использовать готовый https://t.me/modlikebot

  • Удаление сообщений о вступлении и выходе пользователей
  • Антизакреп сообщений из канала в чат
  • Система приветствий новичков в группе Телеграм
Что порекомендуете? Работы меньше часа по идее.
4 года назад
IMHOlelya
Василиса 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Владислав
 
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Андрей
 
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