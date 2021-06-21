Внести правки в сайт

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Закрыт12 заявок761 просмотр

1. Заменить картинки на картинки из папки https://dropmefiles.com.ua/ru/4ARsTM7K

https://prnt.sc/167g5l0

https://prnt.sc/167g8xl

https://prnt.sc/167gbxu

https://prnt.sc/167geos

2. Настроить отправку форм на рабочую електронку

3. Убрать пустые поля

https://prnt.sc/167gjt7

https://prnt.sc/167gmxo

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4 года назад
vasjaleff
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