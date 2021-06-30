Скопировать функциональность виртуальной клавиатуры с сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки1568 просмотров

Добрый день. Необходимо скопировать функционал виртуальной клавиатуры с сайта https://online.rshb.ru/ib6/wf2/retail/ib/loginretaildefault. Исходный код там весь приходит в запросах, нужно только чуть подшаманить и разобраться, у самого не получилось. В качестве результата нужен просто один инпут с появляющейся данной клавиатурой, и чтобы менялось значение по клику на нее. КЛАВИАТУРА НУЖНА ИМЕННО ЭТА, а не подобная. Сроки 2-3 дня. 

4 года назад
maksger
Максим 
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10 месяцев назад

Выбранные исполнители

cypher0909
Равиль 
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4 года назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, соблюдает все договоренности
Работа была оплачена сразу же после выполнения, рекомендую заказчика.
barannikov
Александр 
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$10
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Заказ невыполнен, выманивал деньги на дополнительные расходы - мошенничество

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barannikov
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