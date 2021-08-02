Правки на самописном движке - часть 2 - Намаз

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Вот список правок

https://docs.google.com/document/d/1GN9hxfPGLLsejXLriY0eZFw4O8QgtNcKmU301gxhcf4/edit#heading=h.tebyzfvhnyp7

Вторая часть. Страницы 3-5

Постоплата рублями 15 000

4 года назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$210
20 дней
Escrow
Снова отлично все сделал - рекомендую
Продолжаем работать дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад