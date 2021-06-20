Программист на Bitrix

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Закрыт2 заявки483 просмотра

Добрый день!

Нужно изменить страницу сайта: https://erwinhealth.ru/company/manufacturers/

В каждой карточке "Производитель" нужно сделать:

1. Карточки товаров прикрепленные к Производителю должны отображаться в виде плитки и с возможностью изменения в список.

2. Слева был фильтр с отображением категории товаров.

3. Подключить к каждому производителю домен типа: mindray.erwinhealth.ru/ mindray.en.erwinhealth.ru

Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки исполнения заказа

4 года назад
shuKirk
Кирилл 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Тогай
 
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Борис
 
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