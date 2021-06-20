Необходимо соблюдая архитектуру вордпресса натянуть готовую верстку на функционал. Все функции вордпресса должны работать исправно.
Программист на Bitrix
Добрый день!
Нужно изменить страницу сайта: https://erwinhealth.ru/company/manufacturers/
В каждой карточке "Производитель" нужно сделать:
1. Карточки товаров прикрепленные к Производителю должны отображаться в виде плитки и с возможностью изменения в список.
2. Слева был фильтр с отображением категории товаров.
3. Подключить к каждому производителю домен типа: mindray.erwinhealth.ru/ mindray.en.erwinhealth.ru
Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки исполнения заказа
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