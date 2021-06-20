Создать MVP проекта на ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка733 просмотра

Здравствуйте.

Интерисует создание лендинга (1 страница) MVP проекта на ИИ в области образования:

языки, голос

Просьба в ответе прилагать конкретное портфолио / работы по данной тематике.

4 года назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад