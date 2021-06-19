Разработать платформу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1004 просмотра

На стадии завершения проектирования платформа для проведения онлайн уроков и не только Подходят разработчики Full stack, frond- end , back, end уровня Senior. Для первого рабочего прототипа уделено время 8 месяцев и соответственно работа на постоянной основе. Язык на которой будет разрабатываться платформа решим с командой предпочтительнее (frond end - angular, react, webRTC) (back-end - golang). Система hiload, от разработчика требуется быть коммуникационным уметь работать в команде. О платформе кратко - платформа содержит функции видео конференций различного типа, плагины увеличивающие возможности платформы собственной разработки и инструменты для учебного процесса. Платформа сразу скажу не для только видео конференций или Lms более подробная информация в личном общении. Основатель проекта вложил всю душу и силу в проект. Если вы готовы участвовать в разработке продукта который принесет огромную пользу и инновации, то добро пожаловать друг!

Более подробная информация в личном общении

Оплата по договоренности + официальное договоренности и соглашение со стартап компанией

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rufatux
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