Ускорить сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки752 просмотра

Требуется провести ускорение интернет магазина на Битрикс.

https://prnt.sc/15xi7af

Только для людей с опытом работы. В отклике жду примеры аналогичных работ, каких результатов удалось добиться. И примерную вилку по бюджету.

Подробности обсудим в переписке.

4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$120
5 дней
Escrow
Я получил не совсем то, на что рассчитывал. Алексей работает с железом сайта(сервером, ПО), но при этом сам сайт(его код, шаблоны) не ускоряет. Все сводится к тому, что у вас много контента. Одну из задач решил установкой модуля, который стоит 1000 рублей. Причем на эту проблему я сам обратил внимание, он ее не увидел. А так провел сжатие ресурсов, оптимизировал сервер. При этом на сайте стало наблюдаться странное поведение, иногда не добавляется в корзину товар. Я не могу сказать на 100%, что это повлияла работа Алексея, но так совпало и до этого не наблюдалось. В сухом остатке - работа выполнена, в каких-то моментах сайт стал быстрее. Но работу с шаблоном пришлось проводить самим отдельно, в частности делали отложенную загрузку части контента.
Отзыв положительный только потому, что работа оплачена. Я не рекомендую работать с Дмитрием, он некомпетентен, предъявляет абсолютно необоснованные претензии, отказывается выполнять рекомендации Google и написал лживый отзыв. Я сделал максимум, что было возможно сделать в его случае, С железом я вообще не работал, сайт я ускорил максимально, в том числе работал с CMS, с кодом, с шаблонами. До начала работ скорость по pagespeed была очень низкой: 8/40 для мобильных и ПК соответственно. После моей работы скорость стала до 55/97 на главной странице и до 60/97 на другой странице, что оценивается Гуглом как "отлично" и "хорошо" . Выполнены все рекомендации Гугла, кроме одного пункта - "Удалите неиспользуемый код JavaScript". Поскольку заказчик не смог сообщить, какие скрипты можно удалить, выполнение этого пункта невозможно. Все остальное, что возможно было сделать - сделано. На сайте заказчика было 7! систем слежения за пользователем, 2 системы интернет телефонии, чат, 20! слайдеров на главной странице и 2 ролика YouTube там же. Заказчик отказался выполнять рекомендации Гугла по удалению скриптов, а такое количество скриптов телефон физически не может обработать быстро. Но несмотря на все это, я добился хорошей скорости! После моей работы заказчик безосновательно обвинил меня в том, что моя работа привела к появлению "ошибок" в консоли, потому что его Adblock блокирует скрипты слежения за пользователем - так и должно быть и это происходит на всех сайтах. И еще одна ошибка, которая была на сайте до того, как я приступил к работе. После моей работы на сайте были сделаны изменения другими людьми, что ухудшило скорость работы и возможно привело к ошибкам с добавлением в корзину. Я проверял в 3х браузерах, в корзину все добавлялось отлично. После моей работы сайт работал также, как и до ее начала, только гораздо быстрее. Как можно вообще предъявлять какие-то претензии, когда на сайте после меня было сделано множество изменений? Сейчас я проверил, в корзину все добавляется прекрасно, все претензии заказчика были абсолютно необоснованными. Список выполненных работ: 0. Обновление программного обеспечения сервера. 1. Компилирование nginx с модулем ngx_pagespeed и настройка модуля. 2. Настройка nginx - уменьшено время ответа сервера - TTFB. 3. Настройка mysql, оптимизация баз данных. Значительно (на 2 порядка!) увеличена скорость записи в базу, она была критически низкой. 4. Настроен режим кеширования Битрикс - Композитный сайт в ОЗУ сервера. 5. Настроен режим кэширования модуля ngx_pagespeed в ОЗУ сервера. 6. Настроено кеширование на стороне клиента. 7. Настроено сжатие файлов при передаче. 8. Настроен показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов. 9. Оптимизированы изображения. 10. Настроен показ изображений в webp формате в зависимости от браузера. 11. Устранены ошибки в css. 12. Исправлена орфографическая ошибка на главной странице. 13. Оптимизированы css и js. 14. Устранена блокировка загрузки контента. 15. Сделана отложенная загрузка части js. 16. Сделана отложенная загрузка роликов youtube.

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az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
4 года назад

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