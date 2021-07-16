Ускорить сайт на Битрикс

Отзыв положительный только потому, что работа оплачена. Я не рекомендую работать с Дмитрием, он некомпетентен, предъявляет абсолютно необоснованные претензии, отказывается выполнять рекомендации Google и написал лживый отзыв. Я сделал максимум, что было возможно сделать в его случае, С железом я вообще не работал, сайт я ускорил максимально, в том числе работал с CMS, с кодом, с шаблонами. До начала работ скорость по pagespeed была очень низкой: 8/40 для мобильных и ПК соответственно. После моей работы скорость стала до 55/97 на главной странице и до 60/97 на другой странице, что оценивается Гуглом как "отлично" и "хорошо" . Выполнены все рекомендации Гугла, кроме одного пункта - "Удалите неиспользуемый код JavaScript". Поскольку заказчик не смог сообщить, какие скрипты можно удалить, выполнение этого пункта невозможно. Все остальное, что возможно было сделать - сделано. На сайте заказчика было 7! систем слежения за пользователем, 2 системы интернет телефонии, чат, 20! слайдеров на главной странице и 2 ролика YouTube там же. Заказчик отказался выполнять рекомендации Гугла по удалению скриптов, а такое количество скриптов телефон физически не может обработать быстро. Но несмотря на все это, я добился хорошей скорости! После моей работы заказчик безосновательно обвинил меня в том, что моя работа привела к появлению "ошибок" в консоли, потому что его Adblock блокирует скрипты слежения за пользователем - так и должно быть и это происходит на всех сайтах. И еще одна ошибка, которая была на сайте до того, как я приступил к работе. После моей работы на сайте были сделаны изменения другими людьми, что ухудшило скорость работы и возможно привело к ошибкам с добавлением в корзину. Я проверял в 3х браузерах, в корзину все добавлялось отлично. После моей работы сайт работал также, как и до ее начала, только гораздо быстрее. Как можно вообще предъявлять какие-то претензии, когда на сайте после меня было сделано множество изменений? Сейчас я проверил, в корзину все добавляется прекрасно, все претензии заказчика были абсолютно необоснованными. Список выполненных работ: 0. Обновление программного обеспечения сервера. 1. Компилирование nginx с модулем ngx_pagespeed и настройка модуля. 2. Настройка nginx - уменьшено время ответа сервера - TTFB. 3. Настройка mysql, оптимизация баз данных. Значительно (на 2 порядка!) увеличена скорость записи в базу, она была критически низкой. 4. Настроен режим кеширования Битрикс - Композитный сайт в ОЗУ сервера. 5. Настроен режим кэширования модуля ngx_pagespeed в ОЗУ сервера. 6. Настроено кеширование на стороне клиента. 7. Настроено сжатие файлов при передаче. 8. Настроен показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов. 9. Оптимизированы изображения. 10. Настроен показ изображений в webp формате в зависимости от браузера. 11. Устранены ошибки в css. 12. Исправлена орфографическая ошибка на главной странице. 13. Оптимизированы css и js. 14. Устранена блокировка загрузки контента. 15. Сделана отложенная загрузка части js. 16. Сделана отложенная загрузка роликов youtube.