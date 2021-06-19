Правка по браузерной игре на PHP

Здравствуйте, проект браузерной игры на php 7. Конкретней по правке:

Необходимо сделать функционал по локации Карта Мира (внешняя часть готова)(файл php есть, доделать функционал под наш проект, штук 15-20 разных функций), необходимы хорошие знания в js (json), php и mysql.

Также нужно будет написать названия файлов в которых делались изменения.