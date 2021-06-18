Имеется скрипт проверки по социальным сетям http://medvedoc.myjino.ru/namechk. Сейчас работа скрипта происходит путем ввода проверяемого логина и нажатия кнопки. После чего скрипт проводит проверку и выдает информацию. Необходимо изменить немного работа скрипта таким образом: ...
Доработки опенкарт
1. Pending перевести на "В ожидании"
2. Kyiv Ukraine убрать из адрес плательщика и адрес доставки.
3. Сделать допустимым вписывать минимум один символ в поле Новая почта №: (сейчас 3 минимум по умолчанию для этого поля)
4. Сделать чтобы в письме приходящем на почту покупателю и админу номер телефона еще дублировался внизу под именем и фамилией или отделением новой почты.Так возможно сделать?
5. И возможно ли чтобы приходил не только номер отделения новой почты, а полностью, чтобы было написано Новая почта № такой-то (сейчас приходит в письме только номер отделения)
6. Последний этап подтверждения заказа, последняя страница, (та на которой картинка товара не отображается, а только ссылка и подтвердить ) , эта страница лишняя совсем, подтверждение уже было. Можно от нее как-то избавится?
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