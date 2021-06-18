Подключение платежной системы Сбербанк на платформу shopify. Один сайт для России, другой для Казахстана. Нужно добавить платежную систему в интернет-магазин на платформе shopifay, рассматриваем Cбербанк. прислушаемся к рекомендациям. Подробности в личку.

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