Подключение платежной системы

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки574 просмотра

Подключение платежной системы Сбербанк на платформу shopify. Один сайт для России, другой для Казахстана. Нужно добавить платежную систему в интернет-магазин на платформе shopifay, рассматриваем Cбербанк. прислушаемся к рекомендациям. Подробности в личку.

Рассмотрим все предложения.

Shopify
4 года назад
guest_16240205604316
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