Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня. Языковая структура: NodeJS Express Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API. ...
Подключение платежной системы
Подключение платежной системы Сбербанк на платформу shopify. Один сайт для России, другой для Казахстана. Нужно добавить платежную систему в интернет-магазин на платформе shopifay, рассматриваем Cбербанк. прислушаемся к рекомендациям. Подробности в личку.
Рассмотрим все предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую всех :) Стоит задача внедрить техническое задание для сайта https://profimebel.com.ua/ на Drupal 6. Система очень старая, поэтому прошу откликнутся тех, кто уже имел опыт работы с ней и готов выполнить правки. ...Закрыт4 года назад
Нужно переписать код html для страницы, обновив его под новейший api Yandex maps. Код должен работать на Тильде. Сейчас код не работает в хроме, продолжает работать в сафари. https://genplankorolev.ru/map https://genplankorolev.ru/pzzВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
На нашем сайте произвольная ссылка для поста имеет вид https://site.ru//%category%/%postname%-%post_id%/ , для постов хотим добавить еще одну страницу, куда хотим вывести отдельную информацию из поста, ссылки будет иметь вид https://site.ru//%category%/%postname%-%post_id%/versions/Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую. Есть 6 видов роликов, которые генерируются из исходных видео файлов и картинок при помощи php скрипта. Нужно подобрать команды ffmpeg и ImageMagick под это дело.Закрыт4 года назад
Сделать и поставить календарь для сайта на опенкарт. Образец в прикрепленном файле.Закрыт4 года назад
Сделать активацию промокода по кнопке с другой страницы. Первых 3 скриншота, как реализовано сейчас. Крайних 2, как нужноВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Синхронізація інтернет магазину з поставщиком через АРІВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет. Ищу специалиста для создания сайта с использованием готовой темы на D8. ТЗ https://docs.google.com/document/d/13mSQCTNd8AOXD9swDsoG8itT3TN_BAqSbWHa...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен специалист который сможет сделать скрипт для csv файла в pdf по html шаблону.Кому интересно можете оставлять свои предложения. Более подробнее уже в личных сообщениях.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад