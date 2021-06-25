Сделать активацию промокода по кнопке

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Завершен6 заявок546 просмотров

Сделать активацию промокода по кнопке с другой страницы. Первых 3 скриншота, как реализовано сейчас. Крайних 2, как нужно

4 года назад
jokerrs
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shareware221
Андрей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$13
3 дня
Вымирающий вид разработчиков в хорошем смысле. Стоимость работы указывает справедливо, глупых вопросов не задает, схватывает все на лету, реализация на высоком уровне. 10/10
Впервые взялся за yii2 благодаря Евгению. Евгений позволил покопаться в течении дня в фреймворке и узнать его получше для выполнения поставленной задачи. Однозначно рекомендую такого заказчика!

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shareware221
Андрей 
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