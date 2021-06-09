shareware221

Андрей shareware221

 
26 летРоссия/Комсомольск-на-Амуре
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP разработчик / Fullstack

Пишу чисто, аккуратно, безопасно и комментирую свой код. 

Работаю с:

  • Yii
  • Yii2
  • Laravel 7+
Соблюдаю:

  • KISS
  • DRY
  • SOLID
  • YAGNI
Использую:

  • Js/Jquery
  • PHP7.+
  • SQL (Mysql/Postgresql)
  • CSS3
  • HTML5
Большой опыт работы с B2B2C & B2B моделями. Тесно сотрудничаю с Россией, Таиландом и Испанией. В свободное время беру в подработку заказы на данном сайте.
PHPLaravelMySQLPostgreSQLjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
jokerrs
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$13
10 баллов
3 года назад
Сделать активацию промокода по кнопке
Вымирающий вид разработчиков в хорошем смысле. Стоимость работы указывает справедливо, глупых вопросов не задает, схватывает все на лету, реализация на высоком уровне. 10/10
Впервые взялся за yii2 благодаря Евгению. Евгений позволил покопаться в течении дня в фреймворке и узнать его получше для выполнения поставленной задачи. Однозначно рекомендую такого заказчика!
Ответный отзыв
guest_16033448791415
3 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
3 года назад
Нужно подключить на мой сайт p2p QIWI
Очень коммуникабельный и быстро работающий человек. Касательно меня, мне всё подошло от цены и до работы, всё в срок. Цена / качество исполнения = top Отдельная благодарность за подробные разъяснения и комментарии. Спасибо!
Четкая постановка задачи, частый онлайн. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Буду рад вновь оказать помощь. Спасибо вам!
Ответный отзыв
klimleader
Клим 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужно настроить Редирект от Юмани
Спасибо Андрею за работу. До него не могли справиться двое специалистов. Рекомендую!
Отличный заказчик. Постоянный онлайн был только на руку т.к. позволял оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Тестирование сайтов
нет отзывов
$4/час
от $12от 6 часов
нет рейтинга