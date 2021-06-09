PHP разработчик / Fullstack
Пишу чисто, аккуратно, безопасно и комментирую свой код.
Работаю с:
- Yii
- Yii2
- Laravel 7+
- KISS
- DRY
- SOLID
- YAGNI
- Js/Jquery
- PHP7.+
- SQL (Mysql/Postgresql)
- CSS3
- HTML5
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
3 года назад
Вымирающий вид разработчиков в хорошем смысле. Стоимость работы указывает справедливо, глупых вопросов не задает, схватывает все на лету, реализация на высоком уровне. 10/10
Ответный отзыв
Впервые взялся за yii2 благодаря Евгению. Евгений позволил покопаться в течении дня в фреймворке и узнать его получше для выполнения поставленной задачи. Однозначно рекомендую такого заказчика!
$14
10 баллов
3 года назад
Очень коммуникабельный и быстро работающий человек. Касательно меня, мне всё подошло от цены и до работы, всё в срок. Цена / качество исполнения = top Отдельная благодарность за подробные разъяснения и комментарии. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, частый онлайн. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Буду рад вновь оказать помощь. Спасибо вам!
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо Андрею за работу. До него не могли справиться двое специалистов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Постоянный онлайн был только на руку т.к. позволял оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
Тестирование сайтов
нет отзывов
$4/час
от $12от 6 часов
нет рейтинга