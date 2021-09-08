Нужно подключить калькулятор через функцию calculatorMain, чтобы связать с интерфейсом. Передать параметры конфига и параметры заказа и получить цену. Калькулятор не учитывает ничего, что относится к интерфейсу, совсем ничего. Только считает. Правила по которым что-то ...