jokerrs

Евгений jokerrs

 
29 летБеларусь/Витебск
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Volkov_PN
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
$50
3 балла
год назад
Разработать фронтенд калькулятор&#8203;
Заказчик не очень, по скольку никак не мог объяснить, как нужно сделать алгоритм, в итоге постоянно возмущался
Не справился
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shareware221
Андрей 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Сделать активацию промокода по кнопке
Впервые взялся за yii2 благодаря Евгению. Евгений позволил покопаться в течении дня в фреймворке и узнать его получше для выполнения поставленной задачи. Однозначно рекомендую такого заказчика!
Вымирающий вид разработчиков в хорошем смысле. Стоимость работы указывает справедливо, глупых вопросов не задает, схватывает все на лету, реализация на высоком уровне. 10/10
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zamkoviy
Алексей 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Yii2 поправить таблицу цен
Всё хорошо по заданию, приятно было работать !
Потратил уйму времени, чтобы найти толкового специалиста для заказа. Теперь про Алексея. К работе приступил сразу, разжевывать ничего не пришлось. Сказал, что сделает сегодня - сделал сегодня. 10/10
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livecaiv
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
3 года назад
Поправить верстку
Всегда приятно работать, когда человек точно знает, что ему необходимо от исполнителя. Однозначно рекомендую Евгения к сотрудничеству!
Отличный исполнитель, который не просто так занимает свой топ на веблансере среди лучших верстальщиков. Никаких соплей, при себе только опыт и высокий скилл в отличии от других фрилансеров, которые не справились ссылаясь на старую тему сайта, на кривую верстку. Считаю данное сотрудничество большим везением. Не просто исправил, а сделал лучше, чем было раньше
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ramis_abdyushev
Рамис Абдюшев 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Перенаправление на несуществующую страницу на сайте wordpress
Отличный заказчик! Хорошая поставленная задача, быстрая и достойная оплата! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Поставленную задачу выполнил оперативно и профессионально! Работа была сдана даже раньше срока, что, безусловно, порадовало. Всегда на связи. Однозначно рекомендую!
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