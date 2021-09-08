Добавить отображение всех заказов woocommerce для определенных ролей пользователей на стороне учетной записи /my-account/
Евгений jokerrsjokerrs
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Сайт html + js. Не выводится прайс в калькулятореВеб-программирование25 заявокЗакрытгод назад
1. Вывести список категорий на главную страницу сайта в алфавитном порядке с сортировкой по алфавиту. 2. Добавить кнопку для неавторизованного пользователя. Сейчас выводится только для авторизованного. Нужно сделать, чтобы для неавторизованного выводилась и по клику появлялось ...Закрытгод назад
Здравствуйте. Нужно грамотно распределить ключевые фразы, LSI-слова для главной страницы сайта с редактированием контента, заголовков h1-h6 и метатегов. Ссылка на сайт будет предоставлена по запросуПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытгод назад
Создать биржу для игровых ценностей. Продвинутая сортировка/фильтрация по товарам/услугам с возможностью поднимать предложения, показывать только онлайн продавцов. Удобный чат. Функционал для решения конфликтных ситуаций между пользователями. Предлагайте ваши готовые варианты для реализации под мою ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Для сайта на wordpress вывести статистику чемпионов Лиги Легенд, гайды, билды, руны, популярность ролей, порядок прокачки умений, процент побед и другое. Ссылку на пример будет отправлена по запросуЗакрыт2 года назад
Восстановить работу плагина. На сайте wordpress перестал работать плагин WC TicketsЗакрыт2 года назад
Реализовать сортировку и отдельную компоненту для отзывов. Ссылка на сайт будет отправлена по запросуЗакрыт2 года назад
Сделать отзывы на wp сайте средствами стандартных комментариев или через новый тип записи СТР по примеру. Ссылка на пример будет отправлена по запросуВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
1.На странице checkout блок детали обернуть стилями по примеру. [url=https://clip2net.com/s/4e686J0]Сейчас[/url]. [url=https://clip2net.com/s/4e685Au]Должно получиться[/url]. 2.В письме блок "Детали заказа" переместить наверх. [url=https://clip2net.com/s/4e688tn]Сейчас[/url]. [url=https://clip2net.com/s/4e68aq7]Должно получиться[/url]. 3.Платежные данные в письме. [url=https://clip2net.com/s/4e67YBC]Сейчас[/url]. [url=https://clip2net.com/s/4e682zH]Должно получиться[/url]. 4.Сделать привязку некоторых полей на странице checkout по id продукта.Закрыт2 года назад
Подключить рабочий php скрипт к странице шаблону на wordpress, который отвечает за кнопку "Загрузить еще".Закрыт2 года назад
Моя верстка (файлы html, css, js) натянуть на wordpress. 10 - 15 страниц. Интеграция с woocommerceHTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Создать независимое фронтенд приложение на Vue (Preact, Petite-vue, React) с вкладками (каждая вкладка отдельный калькулятор, (калькулятор 5 на отдельной странице)) ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1mvSTMjrqwaRwoJKGvuXovvohCTx5AivU9O2rTz7jRRQ/edit?usp=drivesdk]https://docs.google.com/document/d/1mvSTMjrqwaRwoJKGvuXovvohCTx5AivU9O2rTz7jRRQ/edit?usp=drivesdk[/url] Понимание ранговой системы League of Legends приветствуетсяВеб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен фронтенд разработчик с опытом взаимодействия League of Legends для создания 5 калькуляторов на современном решении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Верстку с интерфейсом подключить к калькулятору в виде функцииЗакрыт2 года назад
Нужно подключить калькулятор через функцию calculatorMain, чтобы связать с интерфейсом. Передать параметры конфига и параметры заказа и получить цену. Калькулятор не учитывает ничего, что относится к интерфейсу, совсем ничего. Только считает. Правила по которым что-то ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $27
Верстка калькулятора по примеру: 5-6 вариантовHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Калькулятор полностью независимое фронтенд приложение которое будет встроено в сайт. ТЗ готово - по отклику будет отправлено личным сообщениемВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- Ищу разработчика для создания полностью независимого фронтенд приложения на стеке (калькулятор), которое будет встроено в сайт. - Поддерживаемый и переиспользуемый код - Preact, Petite-vue, Vue, React, Redux-ZeroЗакрыт2 года назад
Калькулятор полностью независимое фронтенд приложение которое будет встроено в сайт [url=https://drive.google.com/file/d/1kBa9jvrJst3tKOQ9xm2WT8b5JtG4Auao/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1kBa9jvrJst3tKOQ9xm2WT8b5JtG4Auao/view?usp=sharing[/url]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад