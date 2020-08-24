Профессиональная верстка сайтов. ✅ Качественно | ⌛ В срок
Здравствуйте. Меня зовут Камол, и я Front-End разработчик. Еще будучи подростком увлекся темой сайтов и веб-технологий в целом, да так, что теперь я тут. Люблю постоянно развиваться и изучаться что-то новое. Моя первостепенная задача, это предоставить клиенту качественный, достойный продукт, так чтобы заказчик остался доволен и вспоминал сотрудничество добрым словом. Преимущества работы со мной:
- Качество. Обратившись ко мне Вы можете быть уверенны, что получите максимально аккуратную и качественную работу.
- Надежность. К любым задачам, вне зависимости от сложности и объемов, подхожу с ответственностью.
- Время. Ценю Ваше и собственное время. Затягивать работу не выгодно в первую очередь для меня.
- Стоимость. Разумность цены, это важный параметр в оценке моей работы.
- Коммуникация. Не пропадаю и не тяну с ответом днями. Стараюсь всегда быть оперативным в общении.
☕ Мои навыки:
- HTML5 | CSS3 | jQuery
- Фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Pixel Perfect верстка
- Кроссбраузерность
- Bootstrap 4
- Flexbox
- CSS Grid
- SASS / SCSS
- Gulp | Webpack
- БЭМ методология
- Git
⭐️ Могу интегрировать верстку:
- Wordpress
✉️ Мои контакты:
- Email: [email protected]
- Skype: mr_morpheus___mm
- Telegram: https://t.me/livecaiv
Способы оплаты:
- MasterCard | VISA
- ЮMoney
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Qiwi Wallet
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Сайт компании «ДезСервис»380 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
WordPress
Отлично сработали. Быстро понял задачу и дал варианты решения.
Ответный отзыв
Спасибо Олегу за благоприятное сотрудничество! Однозначно рекомндую! Буду рад поработать снова!)
$5
10 баллов
4 года назад
JavaScriptjQueryWordPress
Спасибо. 😎
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо! Всем рекомендую! 🚀
$20
10 баллов
4 года назад
WordPress
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Всё сделало на 5+! Всегда на связи и очень приятный в общении. Очень доволен всеми этапами сотрудничества. Крайне рекомендую работу с этим человеком, сам буду обращаться и не раз!
Ответный отзыв
Спасибо большое Дмитрию, за интересный проект. Четкая постановка задачи, пример того, когда человек точно знает что хочет получить от исполнителя, к тому же Дмитрий, к счастью с пониманием отнёсся к вопросу времени выполнения задачи, за что отдельная благодарность. Максимально оперативная связь, и никаких проблем с оплатой. Однозначно, рекомендую данного заказчика. Буду рад плодотворному сотрудничеству в будущем!
$50
9 баллов
5 лет назад
WordPress
Верстка выполнена хорошо, спасибо за работу
Ответный отзыв
Всё отлично, однозначно рекомендую к сотрудничеству. Анна не раз вошла в положение, за что ей огромное спасибо!
$45
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Спасибо огромное исполнителю за реализацию проекта! Хороший исполнитель можно легко положиться на решение задачи! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо большое, Антону, за интересный проект! Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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12 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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