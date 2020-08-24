Профессиональная верстка сайтов. ✅ Качественно | ⌛ В срок

Здравствуйте. Меня зовут Камол, и я Front-End разработчик. Еще будучи подростком увлекся темой сайтов и веб-технологий в целом, да так, что теперь я тут. Люблю постоянно развиваться и изучаться что-то новое. Моя первостепенная задача, это предоставить клиенту качественный, достойный продукт, так чтобы заказчик остался доволен и вспоминал сотрудничество добрым словом. Преимущества работы со мной:

Качество. Обратившись ко мне Вы можете быть уверенны, что получите максимально аккуратную и качественную работу.

Обратившись ко мне Вы можете быть уверенны, что получите максимально аккуратную и качественную работу. Надежность. К любым задачам, вне зависимости от сложности и объемов, подхожу с ответственностью.

К любым задачам, вне зависимости от сложности и объемов, подхожу с ответственностью. Время. Ценю Ваше и собственное время. Затягивать работу не выгодно в первую очередь для меня.

Ценю Ваше и собственное время. Затягивать работу не выгодно в первую очередь для меня. Стоимость. Разумность цены, это важный параметр в оценке моей работы.

Разумность цены, это важный параметр в оценке моей работы. Коммуникация. Не пропадаю и не тяну с ответом днями. Стараюсь всегда быть оперативным в общении.

☕ Мои навыки:

HTML5 | CSS3 | jQuery

Фиксированная / резиновая верстка

Адаптивная верстка

Pixel Perfect верстка

Кроссбраузерность

Bootstrap 4

Flexbox

CSS Grid

SASS / SCSS

Gulp | Webpack

БЭМ методология

Git

⭐️ Могу интегрировать верстку:

Wordpress

✉️ Мои контакты:

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