livecaiv

Камол livecaiv

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Профессиональная верстка сайтов. &#9989; Качественно | &#8987; В срок

Здравствуйте. Меня зовут Камол, и я Front-End разработчик. Еще будучи подростком увлекся темой сайтов и веб-технологий в целом, да так, что теперь я тут. Люблю постоянно развиваться и изучаться что-то новое. Моя первостепенная задача, это предоставить клиенту качественный, достойный продукт, так чтобы заказчик остался доволен и вспоминал сотрудничество добрым словом. Преимущества работы со мной:

  • Качество. Обратившись ко мне Вы можете быть уверенны, что получите максимально аккуратную и качественную работу.
  • Надежность. К любым задачам, вне зависимости от сложности и объемов, подхожу с ответственностью.
  • Время. Ценю Ваше и собственное время. Затягивать работу не выгодно в первую очередь для меня.
  • Стоимость. Разумность цены, это важный параметр в оценке моей работы.
  • Коммуникация. Не пропадаю и не тяну с ответом днями. Стараюсь всегда быть оперативным в общении.

☕ Мои навыки:

  • HTML5 | CSS3 | jQuery
  • Фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Pixel Perfect верстка
  • Кроссбраузерность
  • Bootstrap 4
  • Flexbox
  • CSS Grid
  • SASS / SCSS
  • Gulp | Webpack
  • БЭМ методология
  • Git

⭐️ Могу интегрировать верстку:

  • Wordpress

✉️ Мои контакты:

 Способы оплаты:

  • MasterCard | VISA
  • ЮMoney
  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Qiwi Wallet
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Отзывы заказчиков

Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Отредактировать сайт на WordPress
WordPress
Отлично сработали. Быстро понял задачу и дал варианты решения.
Спасибо Олегу за благоприятное сотрудничество! Однозначно рекомндую! Буду рад поработать снова!)
Ответный отзыв
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Подключить gQuery через CDN. Wordpress
JavaScriptjQueryWordPress
Спасибо. 😎
Отличный заказчик! Спасибо! Всем рекомендую! 🚀
Ответный отзыв
Stickers
Дмитрий 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Небольшие доработки в шаблоне на WordPress
WordPress
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Всё сделало на 5+! Всегда на связи и очень приятный в общении. Очень доволен всеми этапами сотрудничества. Крайне рекомендую работу с этим человеком, сам буду обращаться и не раз!
Спасибо большое Дмитрию, за интересный проект. Четкая постановка задачи, пример того, когда человек точно знает что хочет получить от исполнителя, к тому же Дмитрий, к счастью с пониманием отнёсся к вопросу времени выполнения задачи, за что отдельная благодарность. Максимально оперативная связь, и никаких проблем с оплатой. Однозначно, рекомендую данного заказчика. Буду рад плодотворному сотрудничеству в будущем!
Ответный отзыв
fora85
Анна 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
9 баллов
5 лет назад
Сделать верстку главной + натянуть на wp
WordPress
Верстка выполнена хорошо, спасибо за работу
Всё отлично, однозначно рекомендую к сотрудничеству. Анна не раз вошла в положение, за что ей огромное спасибо!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать правки по сайту CMS Wordpress
WordPress
Спасибо огромное исполнителю за реализацию проекта! Хороший исполнитель можно легко положиться на решение задачи! Рекомендую!
Рекомендую. Отличный заказчик, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо большое, Антону, за интересный проект! Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
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