Доработка сайта на MODX Revo

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка132 просмотра

Все подробности в ТЗ

MODX
8 лет назад
livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад
$70
4 дня
Всё прошло отлично. Спасибо за работу!
Хороший заказчик. Понятное тз, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад