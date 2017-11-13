Есть блог на WP: http://dimlix.com Необходимо - в боковой виджет добавить форму, вида: http://take.ms/ObrMd - подключить сервис рассылки (mailchimp или любой другой по желанию, mailchimp уже установлен), - настроить ...
Доработка сайта на MODX Revo
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