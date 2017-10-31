Настройка купленного шаблона на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок220 просмотров

Требуется настроить купленный шаблон на Wordpress и привести сайт в порядок по мелочи стили подредактировать , текста отформатировать.

Работы на 30 минут - 2 часа , в зависимости от вашего уровня.

Сайт для настройки - http://cosmodana.com/

Демка - http://vowthemes.com/demo/suko/

Оплата по факту работы.

WordPress
8 лет назад
denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров